Ragalna: inaugurato il nuovo Spazio Civico di Comunità “Play District”

Ragalna riparte dai giovani, inaugurato il Centro di Aggregazione “Play District”. Lo spazio sociale, nato all’interno del Centro Sportivo “Totuccio Carone” e promosso da ASD Sport Insieme, punta a diventare un hub di inclusione dopo il sisma del 4 marzo; previsti laboratori, sport e attività per oltre 350 persone tra ragazzi e anziani.

Una giornata carica di simbolismo ha segnato la restituzione di uno spazio vitale alla comunità di Ragalna. L’inaugurazione del Centro di Aggregazione Giovanile “Play District”, ospitato all’interno del Centro Sportivo Csain “Totuccio Carone”, rappresenta un segnale concreto di rinascita per il territorio etneo, duramente colpito dal sisma dello scorso 4 marzo. Il nuovo hub sociale, promosso dall’ASD Sport Insieme nell’ambito del progetto nazionale “Spazi Civici di Comunità” e finanziato da Sport e Salute, sarà aperto quotidianamente dalle 15 alle 21.

Un modello di inclusione e coesione sociale

Al taglio del nastro hanno partecipato numerose autorità, tra cui il segretario regionale di Sport e Salute Germana Vinci, il direttore del progetto Giuseppe Lombardo e il deputato regionale Dario Daidone. Il vice sindaco Emanuele Motta ha evidenziato come la struttura non sia solo uno spazio fisico, ma un luogo fondamentale per restituire fiducia ai giovani ragalnesi e alla Consulta giovanile. La valenza strategica dell’iniziativa è stata confermata da Germana Vinci, che ha descritto il Play District come un modello in cui lo sport si trasforma in uno strumento reale di inclusione sociale e crescita collettiva.

Attività multidisciplinari e solidarietà generazionale

Il centro nasce come uno spazio multifunzionale pronto a ospitare attività che vanno dai laboratori creativi ai giochi da tavolo, dal tennis tavolo al calcio balilla. L’impatto del progetto è già visibile nei numeri e nella diversità dei destinatari:

Giovani: Oltre 200 ragazzi coinvolti in discipline come calcio, cinofilia e varie attività sportive;

Oltre 200 ragazzi coinvolti in discipline come calcio, cinofilia e varie attività sportive; Scuola e Legalità: Iniziative culminate con la consegna del premio “Sport e Legalità” agli studenti più meritevoli;

Iniziative culminate con la consegna del premio “Sport e Legalità” agli studenti più meritevoli; Terza età: Programmi dedicati a circa 150 anziani, impegnati in ginnastica dolce e balli di gruppo;

Programmi dedicati a circa 150 anziani, impegnati in ginnastica dolce e balli di gruppo; Sport femminile: Attività specifiche per il gruppo delle mamme del calcio a 5.

L’evento inaugurale è stato arricchito dalla manifestazione sportiva “Csain in… gol”, che ha visto protagonisti i piccoli atleti delle categorie Under 7, 9 e 11, ribadendo la centralità dello sport come leva per il rilancio del territorio e l’unione tra le diverse generazioni della comunità.