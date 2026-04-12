Premio Pegasus Cattolica: il compositore siciliano Joseph Lu tra i protagonisti della XVIII edizione

Trionfo siciliano ai Pegasus Literary Awards, Joseph Lu premiato a Cattolica per “Il pianista dei sogni”. Il compositore e musicista riceve il Premio Speciale Arti Letterarie durante la cerimonia dell’“Oscar della Letteratura Italiana”; premiati anche Dodi Battaglia alla carriera e il critico Andrea Cortellessa.

Il Teatro della Regina di Cattolica ha ospitato ieri sera la diciottesima edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards, prestigiosa kermesse definita dalla critica come l’“Oscar della Letteratura Italiana”. La manifestazione, che gode di un forte respiro internazionale con partecipazioni da tutto il mondo, ha celebrato le eccellenze del panorama culturale contemporaneo, favorendo l’incontro tra talenti emergenti e personalità consolidate.

Joseph Lu e la dimensione onirica della musica

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il conferimento del Premio Speciale Arti Letterarie al musicista siciliano Joseph Lu per il suo romanzo autobiografico “Il pianista dei sogni”. L’opera si distingue per una profonda tensione filosofica e meditativa, esplorando come il mondo dei sogni possa orientare la creazione artistica. Nel lavoro di Lu, la narrazione diventa un ponte tra l’inconscio e la realtà, trasformando vibrazioni e armonie oniriche in un linguaggio sonoro ed esistenziale capace di indagare il senso profondo dell’essere umano.

I grandi nomi della cultura e dello spettacolo

Il palcoscenico di Cattolica ha visto sfilare numerosi protagonisti della cultura internazionale:

Premi alla carriera: Riconoscimenti prestigiosi per lo storico chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia , per il giornalista Antonio Ranalli, per lo stilista Anton Giulio Grande e per Pierdante Piccioni , la cui storia ha ispirato la serie TV “Doc – Nelle tue mani”.

Riconoscimenti prestigiosi per lo storico chitarrista dei Pooh , per il giornalista Antonio Ranalli, per lo stilista Anton Giulio Grande e per , la cui storia ha ispirato la serie TV “Doc – Nelle tue mani”. Saggistica e Critica: Premiati Andrea Cortellessa (ed. Treccani) e il tenore Cristiano Cremonini , insignito del Trofeo Pegasus per il suo volume dedicato al teatro popolare.

Premiati (ed. Treccani) e il tenore , insignito del Trofeo Pegasus per il suo volume dedicato al teatro popolare. Narrativa e Giuria: Il Premio della Critica è andato ad Alessandro Ferranti (ed. Salani) e Donata Maria Biase (ed. Baldini & Castoldi), mentre il Premio della Giuria ha celebrato i lavori di Barbara Biscotti (ed. Solferino) e Claudio Locatelli (ed. Piemme).

Una giuria d’eccellenza

La serata, arricchita dalle coreografie di Erika Rifelli e da intermezzi musicali, è stata coordinata da una giuria di alto profilo presieduta da Giuseppe Benelli (già presidente del Premio Bancarella) e composta da direttori di agenzie di stampa, giornalisti Rai e critici letterari. Il successo di questa edizione conferma i Pegasus Literary Awards come il più grande premio popolare europeo, capace di stimolare la creatività e rilanciare il dibattito culturale attraverso opere di significativo valore artistico e umano.