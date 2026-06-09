Nino Amadore debutta nel noir con l’ispettore Luca Bianchi

Un giornalista morta in una stanza chiusa dall’interno

Nino Amadore approda al romanzo noir con «Il caso Ada Fleres», pubblicato da Laurana Editore nella collana Calibro 9 – Gialli & Noir. Il libro inaugura una nuova serie con protagonista l’ispettore Luca Bianchi, investigatore con un passato difficile e uno sguardo che non si accontenta delle risposte facili.

La storia inizia in via Maqueda, nel centro di Palermo. Una mattina d’estate, in un appartamento chiuso dall’interno, viene rinvenuto il corpo di Ada Fleres, giornalista investigativa abituata a scavare dove altri si fermano. La scena appare in ordine. Troppo in ordine. Nessuna effrazione, nessun segno evidente di violenza. Ma alcuni dettagli stonano: un bicchiere d’acqua quasi pieno, una sigaretta consumata a metà in una casa dove la vittima non fumava, una scatola di legno chiusa con un lucchetto nuovo.

L’ispettore Bianchi e la Palermo che non si spiega

A raccogliere il caso è Luca Bianchi, trasferito a Palermo dopo una stagione segnata da errori e sconfitte. Non è un investigatore da manuale: conosce il peso delle mezze verità e proprio per questo non si lascia convincere dalla versione più comoda. La morte di Ada potrebbe essere archiviata in fretta. Lui, invece, intuisce che dietro quell’apparente ordine si nasconde qualcosa di costruito.

L’indagine lo porta dentro una rete di relazioni opache, protezioni silenziose, paure e convenienze. La domanda che torna lungo tutto il romanzo è una sola: quanto costa cercare la verità quando nessuno vuole che venga fuori?

Palermo come personaggio, non come sfondo

Nel romanzo Palermo non è solo lo scenario. È un personaggio a tutti gli effetti. Bar, palazzi storici, strade assolate, stanze in cui il silenzio pesa più delle parole. La città si muove tra luce e opacità, tra bellezza e violenza sottotraccia. Amadore costruisce un ambiente urbano riconoscibile, fatto di dettagli concreti e atmosfere dense.

Il giallo parte da un enigma classico, la camera chiusa, per allargarsi a qualcosa di più ampio: un’indagine sulle zone grigie del potere, dell’informazione e della città contemporanea. Cronaca e invenzione si intrecciano. Il mestiere del giornalista e quello dell’investigatore si sovrappongono, due modi diversi di inseguire tracce e non fermarsi davanti alle versioni ufficiali.

Chi è Nino Amadore

Nino Amadore è giornalista e scrittore. Da anni racconta la Sicilia attraverso la cronaca, l’economia, le trasformazioni sociali e le zone d’ombra del potere. Con questo romanzo porta nella narrativa noir il suo sguardo giornalistico, costruendo una storia in cui l’indagine poliziesca diventa anche una riflessione sul mestiere di cercare la verità.

«Il caso Ada Fleres» è disponibile in libreria. ISBN: 979-12-57300-39-5.