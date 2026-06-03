Enrico Brignano sbarca nell’Isola a dicembre: il nuovo show “Bello di Mamma!” fa tappa al Metropolitan e all’Impero

Il celebre comico Enrico Brignano si appresta a fare il suo ritorno sui palcoscenici dell’Isola il prossimo inverno con il nuovo spettacolo “Bello di Mamma!”. La tournée prevede quattro tappe complessive divise tra il Teatro Metropolitan di Catania e il Teatro Impero di Marsala, con l’apertura delle prevendite online fissata per il 4 giugno.

Il pubblico siciliano si prepara ad accogliere uno dei volti più amati del panorama della comicità nazionale. Enrico Brignano tornerà in Sicilia nel mese di dicembre con il suo nuovo one man show intitolato “Bello di Mamma!”, una produzione firmata da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni. La sessione di spettacoli nell’Isola, organizzata e promossa dalla Giuseppe Rapisarda Management, toccherà i principali poli teatrali della Sicilia orientale e occidentale per rispondere alla rilevante richiesta di tagliandi da parte degli appassionati del genere.

Il calendario delle date a Catania e Marsala

Il cronoprogramma delle esibizioni si articolerà in quattro serate programmate a ridosso delle festività natalizie:

I primi due appuntamenti andranno in scena il 16 e 17 dicembre sul palco del Teatro Metropolitan di Catania.

La carovana dello spettacolo si sposterà successivamente nella provincia di Trapani, dove sono previste le repliche del 19 e 20 dicembre presso il Teatro Impero di Marsala.

Le tematiche dello show: tra nostalgia e attualità contemporanea

L’opera teatrale, scritta dallo stesso artista romano in collaborazione con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, sviluppa una narrazione che muove dall’infanzia per analizzare le dinamiche sociali del presente. Al centro della trama si colloca la ricerca di quell’abbraccio protettivo e ancestrale simboleggiato dal richiamo materno, contrapposto alle frenesie e alle insicurezze dell’epoca attuale. Le grandi questioni globali, i conflitti internazionali, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, i dibattiti sull’inclusione sociale e i paradossi legati alla transizione ecologica vengono rielaborati dall’attore attraverso la lente della satira e dell’ironia.

L’allestimento scenico si preannuncia ricco e strutturato. Ad affiancare Enrico Brignano sul palco ci saranno infatti un maestro d’orchestra e quattro coristi, incaricati di eseguire i brani musicali curati dal compositore Andrea Perrozzi. La componente visiva è affidata alle scenografie realizzate da Marco Calzavara e al disegno luci progettato da Marco Lucarelli, mentre i costumi di scena portano la firma di Paolo Marcati in collaborazione con la sartoria D’Inzillo Sweet Mode.

I canali di vendita dei biglietti

I circuiti di biglietteria ufficiale si attiveranno nei prossimi giorni per consentire l’acquisto dei posti in platea e nei palchi. I tagliandi per assistere alle quattro date siciliane saranno disponibili sulla piattaforma online di Ticketone a partire dalle ore 13:00 di giovedì 4 giugno. Per quanto riguarda invece la vendita fisica dei titoli d’accesso, gli interessati potranno rivolgersi a tutti i punti vendita autorizzati dislocati sul territorio a decorrere dalle ore 11:00 di martedì 9 giugno.