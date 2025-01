Tolleranza zero per chi usa il cellulare alla guida

Nelle ultime ore, i poliziotti della Questura di Catania hanno condotto un’azione di controllo mirata nelle aree con maggiore traffico, utilizzando diverse pattuglie della Squadra Volanti e Moto-Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il pattugliamento ha portato all’individuazione di dieci automobilisti sorpresi a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida. Per ciascuno sono state elevate sanzioni di 250 euro, per un totale complessivo di 2.500 euro, con il ritiro immediato della patente.

Sarà l’Ufficio Territoriale del Governo a valutare la sospensione accessoria della patente, che sarà comminata in base al punteggio residuo del trasgressore. La patente potrà essere riottenuta solo dopo un periodo di sospensione di almeno 15 giorni.

Le recenti modifiche al Codice della Strada hanno reso più severe le sanzioni per l’uso del cellulare durante la guida, riconosciuto come una delle principali cause di incidenti, anche gravi. La Polizia di Stato continuerà a effettuare controlli nei prossimi giorni, con l’obiettivo di proteggere pedoni, automobilisti e motociclisti che rispettano le regole.