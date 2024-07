Rail Safe Day: bilancio dell’Operazione di sicurezza ferroviaria in Sicilia

Nell’ambito dell’operazione “Rail Safe Day”, la Polizia Ferroviaria della Sicilia ha eseguito un’ampia serie di controlli, coinvolgendo 546 persone e presenziando 61 località sensibili, di cui 50 stazioni ferroviarie. In totale, 95 operatori sono stati impegnati nell’operazione.

I controlli, svolti su scala nazionale, avevano l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi e l’accesso non autorizzato nelle aree ferroviarie, garantendo così la sicurezza dei viaggiatori e del traffico ferroviario.

Le squadre, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria, hanno monitorato le infrazioni più comuni tra gli utenti, come il non utilizzo dei sottopassaggi, l’attraversamento dei binari e il mancato rispetto delle norme di sicurezza, che possono causare incidenti.

A Palermo, dopo una segnalazione di un uomo con intenti suicidi in una stazione ferroviaria, la Polizia Ferroviaria ha interrotto la circolazione dei treni e, con l’aiuto dei Carabinieri, ha salvato l’uomo.

A Catania, un viaggiatore è stato sorpreso mentre attraversava i binari in modo pericoloso e, dopo essere stato fermato, è stato sanzionato secondo il regolamento di Polizia Ferroviaria.

Le norme di sicurezza per i passeggeri nelle stazioni ferroviarie sono fondamentali per garantire un ambiente sicuro e prevenire incidenti. Ecco alcune delle regole principali che i passeggeri devono seguire:

Non salire o scendere dal treno mentre è in movimento: È importante attendere che il treno si sia completamente fermato prima di salire o scendere.

Mantenere una distanza di sicurezza dal bordo del marciapiede: I passeggeri devono stare dietro la linea gialla mentre aspettano il treno, per evitare di trovarsi troppo vicini ai treni in transito.

Non attraversare i binari: È vietato attraversare i binari, sia per raggiungere un altro marciapiede sia in presenza di passaggi a livello con le sbarre chiuse³.

Non sporgersi o gettare oggetti dai finestrini: Questo comportamento può essere pericoloso sia per chi lo fa sia per gli altri passeggeri e le persone nelle vicinanze.

Queste sono solo alcune delle regole di sicurezza che i passeggeri devono rispettare nelle stazioni ferroviarie. È importante seguire sempre le indicazioni del personale ferroviario e prestare attenzione alla segnaletica presente nelle stazioni per la propria sicurezza e quella degli altri.