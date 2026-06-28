Parcheggiatori abusivi sanzionati e tre denunce: il bilancio della notte

Polizia e Carabinieri nel centro storico e sul lungomare: 49 infrazioni stradali, 10 parcheggiatori abusivi fermati e tre denunce.

Controlli a tappeto tra centro storico e lungomare

Nel fine settimana appena trascorso la Questura di Catania ha coordinato un servizio interforze su disposizione del Questore, in linea con quanto concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo era garantire lo svolgimento ordinato della movida nel centro storico e lungo il lungomare, senza disordini e con una presenza capillare delle forze dell’ordine.

Il dispositivo della Polizia di Stato ha coperto le principali aree di aggregazione: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena e via Gemmellaro. Presidi anche sul fronte mare: viale Ruggero di Lauria, viale Artale Aragona, la zona tra piazza Europa e la scogliera, San Giovanni Li Cuti, via del Rotolo, piazza Francesco Battiato e viale Kennedy. In campo pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile, il tutto coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza.

295 persone identificate, 124 veicoli controllati

Nel corso della notte le pattuglie della Polizia di Stato hanno identificato 295 persone, di cui 42 con precedenti penali, e controllato 124 veicoli tra auto e moto. Sul fronte delle violazioni al Codice della strada sono state rilevate 26 infrazioni: la maggior parte per sosta irregolare, ma anche per mancato utilizzo del casco, assenza di revisione e mancanza di copertura assicurativa. Dodici mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo, tre a sequestro.

Le pattuglie hanno presidiato le aree pedonali per impedire l’accesso ai veicoli a due ruote, tutelando così pedoni e clienti dei locali. Diversi controlli sono stati effettuati su gruppi di giovani, con l’obiettivo di prevenire il consumo di droghe e l’abuso di alcol.

Dieci parcheggiatori abusivi sanzionati, tre denunce

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei parcheggiatori abusivi nelle zone di piazza Manganelli, piazza Borsellino, via Dusmet, via Lavandaie e sul lungomare. Le volanti e le moto volanti hanno fermato e sanzionato 10 persone, tutte già note agli agenti per la stessa attività illecita. In tutti i casi è scattato il sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Due catanesi sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione del Dacur, il provvedimento con cui il Questore aveva loro vietato di stazionare proprio nelle zone dove erano stati fermati più volte. Un terzo soggetto, residente a Belpasso, è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Catania: era stato sorpreso più volte a fare il guardiamacchine abusivo in zona piazza Borsellino.

Per tutte e tre le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Carabinieri: 95 identificati, 11mila euro di multe

Servizio analogo è stato condotto dall’Arma dei Carabinieri, con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Le pattuglie, comprese unità a piedi e militari con etilometro e drug-test, hanno operato in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rolino Pilo e nelle aree limitrofe, con focus su spaccio di droga tra giovani, reati predatori e condotte pericolose alla guida.

In totale i Carabinieri hanno identificato 95 persone e controllato 45 veicoli, di cui 15 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della strada sono state 23, per un importo complessivo di circa 11.000 euro e la decurtazione di 65 punti patente. Tra le violazioni: un automobilista sanzionato per «guida senza patente poiché mai conseguita», uno per guida con patente scaduta, un terzo deferito all’autorità giudiziaria per la seconda infrazione nel biennio. Sanzionati inoltre 8 motociclisti privi di casco, 5 per mancanza di copertura assicurativa e 5 per assenza della documentazione prescritta. Verifiche con l’etilometro su 2 conducenti di età compresa tra i 18 e i 22 anni: nessuna irregolarità rilevata.

Nessun disordine nella notte catanese

Nonostante l’elevata affluenza di turisti, residenti e giovani, anche minorenni, nel centro storico, la notte si è conclusa senza disordini. I presidi fissi e i controlli dinamici hanno impedito parcheggi indiscriminati di scooter e minicar e scoraggiato comportamenti di guida pericolosi. Nelle aree adiacenti a piazza Duomo sono stati effettuati controlli specifici alla ricerca di stupefacenti, armi e oggetti atti a offendere.