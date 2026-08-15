Etna, allerta scende da RED a ORANGE: Fontanarossa torna operativo

L’allerta vulcanica scende da RED a ORANGE: la SAC riapre i settori C1 e B3 e ripristina i voli in partenza e in arrivo da oggi alle 14:00.

Aeroporto di Catania riapre: voli in partenza e arrivo dalle 14:00

L’aeroporto di Catania riapre al traffico aereo dopo la sospensione delle attività causata dall’innalzamento dell’allerta vulcanica dell’Etna. La SAC, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato ufficialmente la riapertura dei settori C1 e B3, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE. I voli in partenza e in arrivo sono ripristinati a partire dalle 14:00 ora locale.

Cosa significa il passaggio da allerta RED a ORANGE

Il sistema di classificazione delle allerte vulcaniche adottato a livello internazionale prevede quattro livelli di rischio: GREEN, YELLOW, ORANGE e RED. Il livello RED, il più elevato, viene dichiarato quando l’attività vulcanica è tale da rappresentare un pericolo immediato per il traffico aereo, con emissione di cenere o materiale vulcanico in quota. Il passaggio al livello ORANGE indica una riduzione della pericolosità, pur mantenendo un monitoraggio costante della situazione. È proprio questo miglioramento nelle condizioni di sicurezza che ha consentito alla SAC di disporre la riapertura dello scalo.

La sospensione dei voli: il contesto

La chiusura temporanea dell’aeroporto di Catania era stata disposta in via precauzionale a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, che sorge a pochi chilometri dallo scalo. Le emissioni di cenere vulcanica rappresentano un rischio concreto per la navigazione aerea, potendo compromettere i motori degli aeromobili e ridurre la visibilità. Episodi di questo tipo si verificano periodicamente e richiedono una risposta rapida da parte delle autorità aeroportuali, in stretta collaborazione con gli enti preposti al monitoraggio vulcanico.

Cosa devono fare i passeggeri

Prima di recarsi allo scalo, la SAC raccomanda a tutti i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree. La situazione è in evoluzione e sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Chi ha un volo programmato nella giornata è invitato a consultare i canali ufficiali della propria compagnia aerea o il sito dello scalo per eventuali modifiche a orari, gate o procedure di imbarco.

Aggiornamenti in corso

La SAC ha assicurato che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, in relazione all’evoluzione delle condizioni vulcaniche e meteorologiche. Lo scalo di Catania-Fontanarossa è uno dei principali aeroporti del Sud Italia e serve milioni di passeggeri ogni anno: la sua operatività è fondamentale per i collegamenti con la Sicilia orientale, sia per il traffico domestico che per quello internazionale.