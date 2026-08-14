Etna blocca i cieli di Sicilia: Comiso riapre, Catania ferma

La SAC ha ripristinato i voli a Comiso dopo la contaminazione da cenere vulcanica, ma l’aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 15:00 del 15 agosto.

Voli Catania sospesi per l’Etna, Comiso torna operativa

I voli Catania sospesi per l’Etna e la riapertura dello scalo di Comiso sono i due aggiornamenti diffusi nelle ultime ore da SAC, la società che gestisce entrambi gli aeroporti della Sicilia orientale. L’attività eruttiva del vulcano ha costretto i gestori a interventi differenziati sui due scali, con ripercussioni significative per migliaia di passeggeri in transito nel giorno di Ferragosto.

Comiso: ripristinate le attività di volo

L’aeroporto di Comiso aveva subito la sospensione dei voli in partenza e in arrivo a causa della contaminazione dell’infrastruttura provocata dalla caduta di cenere vulcanica. SAC ha comunicato il ripristino delle attività, senza però fornire indicazioni sulle tratte interessate dai ritardi accumulati. I passeggeri in transito da Comiso sono comunque invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, poiché la situazione potrebbe ancora evolversi nelle prossime ore in funzione dell’andamento dell’eruzione.

Catania chiusa fino alle 15:00 del 15 agosto

Ben più critica la situazione a Fontanarossa. L’emissione di cenere vulcanica in atmosfera ha spinto SAC a disporre la chiusura degli spazi aerei corrispondenti ai settori C1 e B3. Di conseguenza, tutte le attività di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania restano sospese fino alle 15:00 ora locale del 15 agosto.

La chiusura riguarda uno degli scali più trafficati del Sud Italia, con un impatto diretto su decine di voli programmati nella mattinata di Ferragosto. Le compagnie aeree stanno valutando le misure da adottare per i passeggeri coinvolti, tra cui possibili riprogrammazioni o dirottamenti su altri aeroporti siciliani.

Cosa fare se hai un volo oggi

SAC raccomanda a tutti i passeggeri, sia di Catania che di Comiso, di contattare la propria compagnia aerea prima di mettersi in viaggio. Lo stato dei voli può variare rapidamente in funzione dell’evoluzione dell’attività eruttiva dell’Etna e delle conseguenti decisioni delle autorità aeronautiche.

L’azienda ha confermato che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Tenere d’occhio i canali ufficiali di SAC e delle singole compagnie è la strada più sicura per evitare di raggiungere uno scalo ancora fermo o soggetto a nuove restrizioni.

La situazione resta monitorata h24 dalle autorità competenti, che valuteranno eventuali proroghe o revoche anticipate della sospensione in base all’intensità delle emissioni vulcaniche e alla loro direzione rispetto allo spazio aereo siciliano.