La città abbraccia la memoria di Montana, simbolo antimafia

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Settembre 2025 - 10:10

Beppe Montana

Nel quarantesimo anniversario dell’uccisione del commissario Beppe Montana, la città di Catania ha reso omaggio alla sua memoria con una serie di iniziative promosse dalla Polizia di Stato e dall’associazione Libera. In piazza a lui intitolata si è svolta una cerimonia che ha intrecciato momenti di riflessione e di impegno civile, arricchita dalla presenza della Carovana Exodus, comunità riabilitativa fondata da don Antonio Mazzi, che da maggio viaggia in bicicletta attraversando l’Italia. L’arrivo a Catania, dopo la tappa di Giardini Naxos, è stato accompagnato da una pedalata cittadina che ha visto insieme poliziotti con bici elettriche, rappresentanti di Libera, della Fiab e numerosi cittadini, in un percorso che ha toccato luoghi simbolo della lotta alla mafia come piazza Lanza e il piazzale Serafino Famà.

A rendere ancora più intensa la giornata è stata la partecipazione dei familiari del commissario, con gli interventi commossi di Dario e Gigi Montana, che hanno ricordato la figura del fratello e il suo coraggio nella lotta alla criminalità organizzata. Il questore Giuseppe Bellassai ha sottolineato come l’esempio di uomini come Montana abbia spinto generazioni di giovani a scegliere la divisa, richiamando il valore di chi non ha avuto paura di affrontare la violenza mafiosa. Parole di grande impatto sono arrivate anche dal rappresentante della comunità Exodus, che ha raccontato l’importanza del vivere insieme per superare le difficoltà, e dalla responsabile del progetto “Punto Luce” di Save the Children, che ha ribadito il ruolo educativo delle nuove generazioni.

L’iniziativa si è conclusa in Questura con un momento di raccoglimento per onorare le vittime innocenti delle mafie, confermando come la memoria di Beppe Montana resti viva e capace di ispirare impegno e responsabilità civili.

Poker rossazzurro, il Massimino esplode di gioia

Redazione 07 Settembre 2025 - 09:59

Elita Schillaci, la forza gentile dell’innovazione che non si ferma

Alfio Musarra 05 Settembre 2025 - 17:00

Funzioni di polizia amministrativa ai Comuni: via libera dal Consiglio dei Ministri

Redazione 05 Settembre 2025 - 16:18

Due turiste ungheresi denunciano abusi: tre arresti a Paternò

Redazione 05 Settembre 2025 - 16:09

Fumogeni allo stadio, denunciati due tifosi catanesi: scatta la procedura per il Daspo

Redazione 05 Settembre 2025 - 16:07

Cannes, archiviata l’inchiesta: prosciolti i dirigenti regionali

Redazione 05 Settembre 2025 - 09:53

Ultimissime

Shopping con carta rubata, le telecamere incastrano la sospettata

Redazione 07 Settembre 2025 - 10:13

La città abbraccia la memoria di Montana, simbolo antimafia

Redazione 07 Settembre 2025 - 10:10

Poker rossazzurro, il Massimino esplode di gioia

Redazione 07 Settembre 2025 - 09:59

Terme GRATIS in Sicilia: acqua a 47° e scenario mozzafiato | Sarà pienone in autunno, ecco dove si trovano

Carolina Falco 07 Settembre 2025 - 07:35

Lavatrice, premi il pulsante solo a quest’ora esatta e spendi pochissimo | In 6 mesi risparmi una cifra astronomica

Carolina Falco 06 Settembre 2025 - 21:35