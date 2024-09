Incidente Stradale sulla A18: tre feriti, intervengono i Vigili del Fuoco

La scorsa notte, intorno alle 4:30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto al chilometro 64,8 dell’autostrada A18, nel tratto tra Giarre e Acireale, in direzione Catania. L’incidente ha coinvolto una Mercedes, con a bordo un uomo, e una Fiat 500, in cui viaggiavano due ragazze.

I Vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del Servizio 118, giunto con tre ambulanze, hanno estratto l’uomo dalla Mercedes, successivamente trasportato al Policlinico di Catania. Le due ragazze, già fuori dal veicolo al momento dell’intervento, sono state trasportate: una in codice rosso all’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania e l’altra, con ferite meno gravi, all’ospedale di Acireale. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale della Polizia Stradale per effettuare i necessari accertamenti.