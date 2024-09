Tentato furto nei garage di Catania: tre arresti della Polizia

Tre pregiudicati hanno tentato di rubare quasi in simultanea all’interno dei garage di tre diversi condomini a Catania, ma il loro piano criminale è stato sventato dall’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

Gli agenti della squadra Volanti sono intervenuti in via Monfalcone a seguito di una segnalazione di furto in corso. Gli scassinatori avevano cercato di forzare il cancello d’ingresso di uno stabile per accedere ai garage, ma, accorgendosi di essere stati scoperti, sono fuggiti a bordo di un’auto grigia.

Durante i controlli, è giunta una nuova segnalazione di furto nei garage delle palazzine tra via Fiume e via De Caro. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato l’auto rubata con a bordo una donna pregiudicata di 35 anni e, poco distante, un’altra donna di 36 anni, anch’essa pregiudicata. Nei pressi di un garage, è stato trovato il loro complice, un uomo di 30 anni, in possesso di strumenti per scassinare.

Tutti e tre i ladri sono stati arrestati per tentato furto aggravato e denunciati per ricettazione dell’auto rubata, con la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.