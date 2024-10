Il coraggio di Angela, un gesto semplice che diventa eroico tra le strade allagate di Catania

Angela ha 28 anni, un figlio di appena due anni e mezzo e un lavoro che svolge con dedizione e passione. Questa mattina è stata lei a trovare la forza e il coraggio di salvare un uomo che, in sella al suo scooter, è stato travolto dalla potenza dell’acqua piovana, che ha trasformato via Etnea in un autentico fiume in piena.

“Pioveva forte stamattina, intorno alle nove. La strada era completamente allagata, l’acqua aveva invaso tutto, e la mia prima preoccupazione era per i tavolini e le sedie fuori dal locale. Poi ho visto un signore dietro uno scooter, trascinato dall’acqua verso Piazza Duomo. Nessuno sembrava volerlo aiutare, così ho preso tutto il coraggio che avevo e sono corsa da lui per dargli una mano. Poco dopo, altre due o tre persone si sono unite a me, e insieme siamo riusciti a salvarlo.”

Alla domanda se avesse agito d’istinto, Angela ha risposto: “Non ci ho pensato due volte. Ho sentito il bisogno di aiutarlo. Ho trovato il coraggio e sono intervenuta. Non so come stia ora, ma spero solo che stia bene.” Quando le è stato chiesto se avesse avuto paura, Angela ha risposto con grande serenità: “No, assolutamente no.”

E quasi con altrettanta naturalezza, quando le si fa notare la bellezza e il valore del suo gesto, Angela risponde con un sorriso che rivela tutta la sua umiltà e generosità: “Non ho fatto nulla di speciale. Invece, ho perso il telefonino in mezzo a tutta quell’acqua.”

Il coraggio di Angela, dimostra come, anche nelle situazioni più difficili, ci siano persone capaci di azioni straordinarie senza nemmeno rendersene conto. Il coraggio di Angela, unito alla sua semplicità, ci ricorda quanto sia importante l’empatia e l’altruismo. Gesti come il suo vanno riconosciuti, non solo per il valore pratico del salvataggio, ma per l’esempio umano che rappresentano.