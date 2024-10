Un pedone perde la vita a Catania e un giovane rimane ferito a Paternò

Le strade della provincia catanese continuano a essere teatro di incidenti mortali e feriti. Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo ha tragicamente perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Sebastiano Catania, mentre attraversava l’arteria che collega il quartiere Cibali alla frazione di Belsito. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del veicolo c’era una donna che si è immediatamente fermata dopo l’impatto, scioccata alla vista del pedone disteso a terra. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118 e i tentativi di rianimazione, l’uomo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. I rilievi dei vigili urbani aiuteranno a chiarire le cause esatte dell’incidente e se le condizioni meteo abbiano avuto un ruolo nella tragedia.

Poco dopo, a Paternò, un altro incidente ha coinvolto due veicoli, una Fiat Punto e una Fiat 500, all’incrocio tra via Machiavelli e via Foscolo. Dalle prime ricostruzioni sembra che il mancato rispetto delle precedenze possa essere stato all’origine dello scontro. A seguito dell’impatto, una delle auto è finita contro un altro veicolo parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Il conducente della Fiat 500, un giovane di 23 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi.