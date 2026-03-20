Etna Comics 2026: presentato il manifesto ufficiale dedicato a Pippo Baudo

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Redazione 20 Marzo 2026 - 13:44

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Etna Comics 2026 celebra il mito di Pippo Baudo: il volto del “Pippo nazionale” diventa il manifesto della 14ª edizione. Un tributo firmato da Giorgio Carpinteri per omaggiare il leggendario conduttore catanese, scomparso lo scorso agosto, simbolo intramontabile della televisione italiana.

Sorride allargando le braccia in quel gesto iconico che lo ha consegnato alla storia: Pippo Baudo è il protagonista assoluto del manifesto di Etna Comics 2026. Dopo l’omaggio dello scorso anno al maestro Franco Battiato, il Festival internazionale della cultura pop sceglie di celebrare il celebre presentatore originario di Militello in Val di Catania, scomparso ad agosto. Un tributo doveroso a un uomo che per sessant’anni è entrato nelle case di milioni di italiani con garbo, carisma e una professionalità capace di unire intere generazioni.

La firma del manifesto è del fumettista bolognese Giorgio Carpinteri. Dalla sua matita prende forma un “abbraccio ideale” del conduttore al pubblico della kermesse etnea, immerso in uno stile futuristico dove sullo sfondo si esibiscono idealmente quegli artisti, attori e musicisti che devono a Baudo la propria fortuna. Definito dagli organizzatori come il più efficiente degli algoritmi, Baudo è stato capace di leggere il Paese con la precisione di un sistema digitale, trasformando i gusti del pubblico in varietà di successo.

In primo piano, il manifesto cattura l’istante solenne dell’apertura del sipario: le luci illuminano lui, in giacca e papillon, padrone indiscusso della scena. Sembra quasi di sentire l’eco del suo storico saluto: «Signore e signori, buonasera!». Con questa scelta, Etna Comics non celebra solo un professionista che ha posto le basi della TV moderna, ma un talento che sapeva vedere lontano, consegnando alla storia dello spettacolo i più grandi nomi del panorama italiano.

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