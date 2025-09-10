Catania, rifiuta le dimissioni e aggredisce il personale: 44enne bloccato al Garibaldi-Nesima

Redazione 10 Settembre 2025 - 13:13

Un paziente di 44 anni, residente a Catania, ha dato in escandescenze nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima dopo che i medici, constatato il miglioramento delle condizioni, gli avevano comunicato le dimissioni; l’uomo, pretendendo di restare in reparto, ha insultato una cardiologa di turno e poi una psichiatra intervenuta, causando disagi all’attività ospedaliera e rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri della Stazione Catania Nesima e del Nucleo Radiomobile, che hanno prima tentato un dialogo e poi lo hanno bloccato, supportando i sanitari nelle procedure di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giudiziaria, il 44enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva; l’Arma ha ribadito l’attenzione operativa e la pronta disponibilità a intervenire nei presidi ospedalieri a tutela di operatori e cittadini.

