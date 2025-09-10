Eredità Baudo, a Dina Minna una quota quasi pari a quella dei figli: aperto il testamento a Bracciano

Redazione 10 Settembre 2025 - 12:48

Secondo quanto riportato dal Messaggero, a Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, il conduttore avrebbe lasciato una quota di eredità quasi pari a quella dei figli Tiziana e Alessandro; ieri, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, è stato aperto il testamento del presentatore, morto il 16 agosto scorso, e il patrimonio “si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro”, anche se la cifra precisa “non è nota”: considerando “che ognuno dei suoi 13 Sanremo gli sarebbe valso 800mila euro l’uno, il conto supera i 10 milioni di euro”, a cui si sommano diritti d’immagine, contratti televisivi e proventi pubblicitari; tra i beni figurerebbero un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma (una in zona Prati e le altre in centro), oltre a partecipazioni in due società a Mascalucia (Catania) “nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali”; Baudo aveva redatto un testamento il cui contenuto era rimasto riservato fino alla lettura, cui hanno assistito anche i suoi avvocati, ai quali “potrebbe essere stata fatta una donazione”, e non è escluso che Baudo “abbia destinato parte della sua eredità a opere benfiche”.

