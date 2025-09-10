Medico sospeso per un anno: indagato per presunte violenze sessuali

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 10 Settembre 2025 - 09:40

foto archivio

La Polizia ha eseguito un provvedimento di sospensione dall’attività per un anno nei confronti di un medico di 63 anni indagato per violenza sessuale. La misura interdittiva è stata disposta dal gip del Tribunale di Catania. Secondo l’accusa, l’uomo – all’epoca primario all’ospedale di Paternò – avrebbe tenuto, tra il 2018 e il 2024, comportamenti di natura sessuale ai danni di personale femminile della struttura. Gli investigatori ipotizzano che gli atteggiamenti contestati fossero finalizzati a ottenere prestazioni sessuali, sfruttando il rapporto di subordinazione lavorativa.

Dalle indagini, condotte attraverso intercettazioni, dichiarazioni e videoriprese, emergerebbero diversi episodi, ma il gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi solo in relazione a un caso, che riguarda una collega medico chirurgo. L’indagato, approfittando – secondo l’ipotesi accusatoria – della condizione di soggezione della donna, l’avrebbe costretta a subire palpeggiamenti e avances a sfondo sessuale anche durante i turni di servizio e le visite ai pazienti. Il gip ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di reità limitatamente a questa ipotesi, evidenziando come i comportamenti attribuiti al professionista si sarebbero verificati in più occasioni all’interno del nosocomio, con modalità tali da rendere difficile per la vittima sottrarsi o manifestare il proprio dissenso.

Teatro Massimo Bellini: presentata la stagione 2025/26 “Libertà di scegliere la Bellezza”

Redazione 10 Settembre 2025 - 16:35

Catania, rifiuta le dimissioni e aggredisce il personale: 44enne bloccato al Garibaldi-Nesima

Redazione 10 Settembre 2025 - 13:13

Eredità Baudo, a Dina Minna una quota quasi pari a quella dei figli: aperto il testamento a Bracciano

Redazione 10 Settembre 2025 - 12:48

Ponte sullo Stretto, Salvini incontra il sindaco di Messina: “Tavolo permanente per seguire l’opera”

Redazione 09 Settembre 2025 - 23:04

Catania, controlli a tappeto: sequestri e sanzioni per oltre 30 mila euro

Redazione 09 Settembre 2025 - 16:35

Riposto ospita la XVIII Etna Sea Race, vela e legalità protagoniste

Redazione 09 Settembre 2025 - 15:35

Ultimissime

Scuola

Scuola, oltre 30 percorsi didattici per prevenire bullismo e violenza di genere

Redazione 11 Settembre 2025 - 08:11

Lavatrice, approvata la fascia oraria VIETATA: sono 200€ di multa | Nessuno sa che è proprio questa

Carolina Falco 11 Settembre 2025 - 07:35

Una fontana di crema al pistacchio: in questo borgo in provincia di Gela i cornetti più grandi che hai mai mangiato | In due non ne finisci uno

Carolina Falco 10 Settembre 2025 - 21:35

On – digital innovation congress: catania capitale dell’innovazione digitale nel mediterraneo. Dal 17 al 19 settembre esperti nazionali e internazionali a confronto.

Redazione 10 Settembre 2025 - 17:01

Teatro Massimo Bellini: presentata la stagione 2025/26 “Libertà di scegliere la Bellezza”

Redazione 10 Settembre 2025 - 16:35