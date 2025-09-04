Catania, il Massimino verso il sold out: entusiasmo alle stelle per la sfida con il Monopoli

Catania si prepara a vivere un’altra serata di grande calcio. Domenica il “Massimino” sarà teatro della sfida contro il Monopoli e lo stadio si avvia verso l’ennesimo tutto esaurito. Una cornice di pubblico imponente che conferma, ancora una volta, la straordinaria passione dei tifosi rossazzurri, pronti a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. Il dato sugli spettatori è eloquente: già da giorni i biglietti stanno andando esauriti e il club etneo, che ha superato quota 12 mila abbonati, si avvicina rapidamente al sold out. Un entusiasmo che riporta la memoria agli anni d’oro della Serie A e che rende il “Massimino” un fortino capace di influenzare le sorti del campionato.

Il tecnico Giovanni Tedesco, reduce dal successo contro la Casertana, sembra orientato a confermare l’assetto di base che ha dato equilibrio e compattezza alla squadra. L’attacco guidato da Di Carmine e Chiricò rappresenta la certezza offensiva, mentre a centrocampo resta fondamentale l’apporto di Deli e Welbeck. La difesa, con Silvestri e Castellini, ha mostrato segnali di solidità, elemento imprescindibile in vista di una partita che potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto.

Il Monopoli, infatti, arriverà a Catania con il chiaro obiettivo di giocarsi le proprie carte, spinto da una classifica che impone di fare punti. Toscano conosce bene le insidie di queste sfide e ha già richiamato la squadra alla massima concentrazione. La vigilia sarà scandita anche da un momento istituzionale: nella mattinata di oggi il Catania sarà ricevuto a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, un segnale di vicinanza delle istituzioni cittadine a un club che rappresenta non solo sport, ma anche identità e riscatto per l’intera comunità.

Sugli spalti si attende uno spettacolo nello spettacolo. Le coreografie della curva Nord sono ormai diventate un marchio di fabbrica, capace di emozionare e trascinare. In settimana sui social i gruppi organizzati hanno già annunciato nuove iniziative per colorare lo stadio e rendere unico l’impatto visivo e sonoro del pubblico etneo.

In città non si parla d’altro: bar, uffici e piazze vivono l’attesa per un appuntamento che va oltre i novanta minuti. Il Catania, con la sua gente, prova a scrivere un altro capitolo di una stagione che può segnare il definitivo rilancio della società. Il “Massimino”, ancora una volta, si prepara a ribollire di passione. Per il Catania sarà come scendere in campo in dodici: undici in campo e un popolo sugli spalti.