Catania, il Consiglio comunale approva il Rendiconto 2024: via libera a nuove assunzioni e investimenti sulla sicurezza

Con 26 voti favorevoli e cinque contrari, il Consiglio comunale di Catania ha approvato il Rendiconto 2024 dell’ente, già licenziato dalla giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino lo scorso 9 settembre. Il documento contabile rappresenta un passaggio decisivo per la vita amministrativa della città, perché consente l’immediato utilizzo di risorse statali e regionali destinate a settori strategici. Tra le voci più rilevanti figurano le somme necessarie per l’assunzione di circa un centinaio di nuovi agenti di polizia locale, un rafforzamento dell’organico atteso da tempo per garantire maggiore presidio del territorio.

Parallelamente, parte delle risorse sarà destinata a fronteggiare gli extra costi legati alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, tema cruciale per l’equilibrio dei conti comunali e per la vivibilità urbana. In questo ambito è prevista l’attivazione di almeno cinquanta ispettori ambientali e l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, strumenti ritenuti fondamentali per intensificare i controlli e contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.

L’approvazione del Rendiconto, dunque, non rappresenta solo un atto formale di bilancio, ma apre la strada a interventi concreti in materia di sicurezza, decoro e servizi, con effetti che la città potrà misurare già nei prossimi mesi.