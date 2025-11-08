Catania, denunciato 44enne di Mascalucia per omessa comunicazione di spostamento armi

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 08 Novembre 2025 - 16:28

Un uomo di 44 anni, residente a Mascalucia, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per non aver comunicato il trasferimento delle armi dalla vecchia alla nuova abitazione, come previsto dalla normativa vigente.

Ha spostato una pistola e un fucile dalla propria abitazione di Catania alla nuova residenza di Mascalucia senza darne comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro il termine di 72 ore stabilito dalla legge. Per questo motivo, un 44enne catanese, incensurato, è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”.

L’attività rientra nei controlli periodici condotti dagli agenti per verificare il rispetto della normativa in materia di armi e munizioni e accertare la permanenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge ai detentori. Le verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo non aveva provveduto alla prescritta comunicazione di trasferimento delle armi, obbligo che la normativa impone in caso di cambio di residenza.

Oltre all’obbligo di comunicare ogni spostamento entro 72 ore, la legge prevede anche la presentazione, ogni cinque anni, di un certificato medico che attesti la sussistenza dei requisiti psico-fisici per la detenzione delle armi.

Le due armi, una pistola e un fucile, sono state recuperate e sequestrate dagli agenti, che hanno segnalato l’uomo alla Prefettura per l’eventuale adozione di un provvedimento di divieto di detenzione. L’attività investigativa prosegue nell’ambito dei controlli avviati dalla Polizia di Stato su tutto il territorio.

Dall’inizio dell’anno, il Commissariato “Borgo Ognina” ha controllato oltre 1.600 soggetti residenti nel territorio di competenza, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica. Ulteriori verifiche sono già state programmate nelle prossime settimane.

Polizia di Stato, Borgo Ognina, Catania, Mascalucia, detenzione armi, denuncia, omessa comunicazione, Prefettura, divieto di detenzione, controlli armi, sicurezza pubblica

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Catania, tentato furto in sala bingo a Picanello: arrestato un 42enne, denunciato il complice

Redazione 08 Novembre 2025 - 13:01
Etna

Neve sull’Etna, spettacolo d’inverno: il vulcano imbiancato fino a quota tremila

Redazione 08 Novembre 2025 - 12:59

Catania presenta il dossier “Catania Continua” per la candidatura 2028

Redazione 08 Novembre 2025 - 09:55
Lavori stradali - (cataniaoggi.it-motor1)

Catania Zona Industriale, al via i lavori di riqualificazione da 50 milioni

Redazione 07 Novembre 2025 - 19:31

Si avvicina la COP30 (Conferenza delle Parti) che si terrà a Belém, Brasile

Redazione 07 Novembre 2025 - 11:06

Catania, NAS chiude centro estetico abusivo: sequestrati farmaci e denunciato studente

Redazione 07 Novembre 2025 - 10:39

Ultimissime

Catania, denunciato 44enne di Mascalucia per omessa comunicazione di spostamento armi

Redazione 08 Novembre 2025 - 16:28
Cannolo siciliano vegano

Palermo, il primo cannolo siciliano con la manna: tradizione e innovazione dalle Madonie

Redazione 08 Novembre 2025 - 15:57

UniCredit Sicilia, Malandrino: “In crescita i finanziamenti alle imprese e nuovi investimenti sul territorio”

Redazione 08 Novembre 2025 - 15:53

Sicilia, Cuffaro si dimette dalla Dc. Pd: «Serve svolta e legalità nel governo regionale»

Redazione 08 Novembre 2025 - 15:39

Azzardomafie, 147 clan in 16 regioni: il dossier di Libera sul legame tra gioco e mafie in Italia

Redazione 08 Novembre 2025 - 15:36