Catania: 56enne denunciata per furto di scarpe in un negozio di Via Etnea

Una donna di 56 anni è stata denunciata per furto dopo aver sottratto tre paia di scarpe da un negozio di calzature situato nel centro cittadino, in via Etnea. La donna ha approfittato di un momento di distrazione della commessa per commettere il furto. L’allarme è stato dato dalla stessa dipendente, che ha prontamente contattato la Polizia attraverso il numero di emergenza 112.

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti rapidamente e, grazie alle descrizioni fornite dalla commessa, sono riusciti a individuare e bloccare la ladra a poche centinaia di metri dal negozio. Alla vista degli agenti, la donna ha ammesso il furto, giustificando il gesto con la mancanza di disponibilità economica per poter acquistare le scarpe.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla titolare del negozio. La 56enne è stata denunciata in stato di libertà per furto.