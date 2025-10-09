Si delinea la nuova composizione del consiglio di amministrazione della Sac

Redazione 09 Ottobre 2025 - 07:51

La notizia, pubblicata questa mattina dal quotidiano “La Sicilia” a firma di Mario Barresi, riaccende i riflettori sulle nomine ai vertici della Sac e sulle tensioni nella maggioranza regionale. Entra in scena l’imprenditore paternese Salvo Panebianco, nuova figura di riferimento per Fratelli d’Italia.

CATANIA – È stata La Sicilia a rivelare, nelle pagine di oggi, i nuovi equilibri politici che si stanno ridisegnando all’interno della coalizione di centrodestra. Dopo settimane di trattative e incontri riservati, si delinea la nuova composizione del consiglio di amministrazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la maggioranza avrebbe trovato la quadra attorno a un assetto condiviso che prevede la conferma di Nico Torrisi come amministratore delegato e l’ingresso dell’imprenditore Salvo Panebianco in quota Fratelli d’Italia. Insieme a lui, pronti a entrare Alfano e Quattrone, mentre Raffaele Lombardo punterebbe sul nome di Francesco Garigliano.

Il nuovo equilibrio arriva dopo giorni di confronti serrati tra Catania e Palermo e un’intensa mediazione politica condotta dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, impegnato a garantire una rappresentanza bilanciata tra le diverse anime della coalizione. La priorità resta la stabilità della governance di Sac, società strategica per lo sviluppo economico della Sicilia orientale, dove il tema della privatizzazione continua a dividere gli alleati. Torrisi, intanto, incassa il sostegno bipartisan e si prepara a un nuovo mandato, mentre la definizione dei sottogoverni è ancora in corso.

