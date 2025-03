Voglio Vederti Danzare – Omaggio a Franco Battiato arriva in Sicilia: il 22 giugno al Teatro Bellini di Catania

Dopo il grande successo delle date di febbraio e marzo nei principali teatri italiani, lo straordinario tour “Voglio Vederti Danzare”, interamente dedicato alla figura e alla musica di Franco Battiato, approda per la prima volta nella sua terra d’origine. L’appuntamento è fissato per domenica 22 giugno 2025, alle ore 21, sul prestigioso palco del Teatro Bellini di Catania.

Con la direzione artistica di Rossana Raguseo, la produzione è firmata da Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e vanta il supporto tecnico di Event Group. Lo spettacolo propone un viaggio nelle diverse fasi artistiche del Maestro Battiato: da “L’era del cinghiale bianco” a “Prospettiva Nevskij”, passando per brani iconici come “Centro di gravità permanente” e “Voglio Vederti Danzare”, evocando i dervishes turners e la visione mistica che tanto ha caratterizzato l’opera del cantautore siciliano.

Sul palco, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni rendono omaggio all’anima più profonda delle composizioni di Battiato, affiancati da una formazione di eccezione: Simone Temporali (tastiere), Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa (chitarre), Glauco Fantini (basso e cori), Mario Luciani (batteria) e l’Orchestra d’archi Roma Sinfonietta, diretta da Giovanni Cernicchiaro, che insieme a Temporali ha curato gli arrangiamenti. A rendere la serata ancor più suggestiva, un emozionante momento di spiritualità con la danza dei dervishes turners, simbolo dell’armonia universale cara al mondo poetico di Battiato.

Le prevendite per la data di Catania sono già aperte, offrendo al pubblico siciliano l’opportunità di partecipare a un tributo imperdibile al grande Maestro della musica contemporanea.