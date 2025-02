Spari di Capodanno a Biancavilla: due giovani denunciati dai Carabinieri

Un video diventato virale sui social ha portato alla denuncia di un 22enne e un 30enne di Biancavilla, entrambi incensurati, accusati rispettivamente di detenzione abusiva di munizioni e detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Biancavilla, condotte attraverso un’attività di web patrolling sulle piattaforme social, hanno permesso di identificare il 30enne che, nella notte di Capodanno, aveva sparato dal balcone con un fucile da caccia, riprendendo la scena in un video. Il filmato ha consentito agli investigatori di risalire anche al proprietario dell’abitazione dove era stato registrato il video, un 22enne del posto.

Dopo aver escluso che i due fossero titolari di porto d’armi, i Carabinieri hanno organizzato perquisizioni nei loro domicili, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del cane “Loki”, specializzato nella ricerca di armi ed esplosivi.

Nell’abitazione del 30enne non sono state trovate armi o munizioni, mentre nel capannone in uso al 22enne sono state rinvenute tre cartucce calibro 12 già esplose, 123 cartucce di vario calibro (6.35, 7.65, 38 special) e 23 cartucce da caccia (calibro 12 e 16), nascoste all’interno di un tubo di plastica, sotto una statua della Madonna e tra le fessure dei muretti in pietra lavica.

I due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.