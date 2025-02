Giovanni Allevi in Sicilia: triplo sold out con Agrigento, Catania e Palermo per il “Tour della Rinascita”

Triplo sold out in Sicilia per Giovanni Allevi, che con il suo “Tour della Rinascita” conquista il cuore dell’isola: sabato 8 febbraio 2025 al Teatro Pirandello di Agrigento, domenica 9 febbraio al Teatro Massimo Bellini di Catania e lunedì 10 febbraio al Teatro Politeama di Palermo. I biglietti, esauriti in poche ore, confermano l’attesa cresciuta dopo la sua indimenticabile performance al Festival di Sanremo 2023. Giovanni Allevi combatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo. Sul palco dell’Ariston ha suonato per la prima volta dopo due anni di stop. Con la sua testimonianza per incoraggiare chi vive le difficoltà della malattia ha commosso l’Italia. E’ stato accolto con un lungo applauso e una standing ovation. “Ho due vertebre fratturate e tremore e formicolii alle dita. Non potendo più contare sul mio corpo suonerò con tutta l’anima”, le parole pronunciate dal maestro prima di emozionare al piano con la sua “Tomorrow”.

Un ritorno carico di emozioni

Dopo la battaglia contro la malattia, Allevi ha trasformato il dolore in arte, regalando al mondo l’album “Parame” (2023), manifesto di resilienza e speranza. I concerti siciliani, tappe simboliche del tour, promettono un viaggio emozionale tra brani iconici come “Come sei veramente” e nuove composizioni, arricchite da orchestre locali e installazioni visive. Ad Agrigento, Allevi aprirà il trittico siciliano con un repertorio che omaggia la classicità mediterranea, mentre a Catania, sul palco del maestoso Teatro Massimo Bellini, si vocifera di un tributo allo stesso Bellini, con rielaborazioni in chiave contemporanea delle sue opere. A Palermo, invece, potrebbe esserci una sorpresa con artisti del territorio.

Tra richieste social e attesa

Sui social, i fan siciliani non nascondono l’emozione: “Finalmente lo rivedremo dal vivo in un tempio della musica come il Bellini, è come rinascere con lui”, scrive un follower. Altri chiedono ulteriori date, mentre qualcuno spera in un bis improvvisato nelle piazze delle tre città.

Info utili

Per aggiornamenti, monitorare i siti Ticketone e Vivaticket, oltre ai profili social di Allevi. Intanto, Agrigento, Catania e Palermo si preparano a tre serate indimenticabili, dove musica e vita si fonderanno in un unico, fragoroso inno alla speranza.