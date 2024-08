Sequestrati 77 profumi contraffatti in una fiera rstiva a Pedara

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato 77 profumi contraffatti venduti come “tester”.

Durante un controllo effettuato presso uno stand della fiera estiva di Pedara, un evento di grande rilevanza per la comunità locale, i finanzieri della Compagnia di Acireale hanno individuato alcune confezioni di profumo esposte per la vendita. Questi articoli, ordinatamente sistemati su una bancarella, risultavano visivamente identici alle confezioni originali dei tester, ma il prezzo anomalo e la modalità di vendita hanno sollevato il sospetto di contraffazione. I tester, solitamente forniti dalle case produttrici solo in caso di acquisti significativi e non destinati alla vendita al dettaglio, avrebbero potuto facilmente trarre in inganno i consumatori, attratti dall’apparente autenticità del packaging.

Inoltre, la mancata esibizione dei documenti che attestassero l’acquisto e la posizione del venditore ha sollevato ulteriori dubbi sulla conformità alle norme riguardanti l’origine e la provenienza dei prodotti, nonché sulla tutela della proprietà industriale.

Durante l’intervento, oltre al sequestro penale dei prodotti contraffatti e alla denuncia del titolare della ditta all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale, sono state rilevate sanzioni amministrative che possono variare da 500 a 3.000 euro, in quanto il titolare non era in possesso della licenza necessaria per la commercializzazione di prodotti soggetti ad accisa.

Questa operazione si inserisce nel più ampio piano di intervento della Guardia di Finanza per la tutela del mercato dei beni e dei servizi, con l’obiettivo di reprimere le pratiche commerciali scorrette e salvaguardare gli operatori economici che rispettano le normative vigenti.