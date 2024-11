Scoperto un market della droga: operazione della Polizia di Stato a Catania

La Polizia di Stato ha individuato un vero e proprio “market della droga” in un appartamento situato nella zona di San Francesco La Rena, a Catania, utilizzato da un catanese di 43 anni come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e supportata dalle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, ha smantellato una centrale operativa per la distribuzione di droga. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di stupefacenti sul territorio cittadino.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto un ampio assortimento di sostanze stupefacenti, per un totale di oltre un chilo. Grazie al cane antidroga “Maui”, sono stati sequestrati diversi involucri contenenti 602 grammi di ketamina, 432 grammi di hashish, 209 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina e 76 grammi di ecstasy. L’operazione ha portato alla scoperta di denaro contante pari a 9.650 euro, probabile frutto dell’attività di spaccio, e di 49 cartucce calibro 7.65, anch’esse sequestrate.

L’uomo, colto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e possesso illegale di munizioni, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito in carcere. Con questa operazione, la Polizia di Stato ha bloccato una fonte di distribuzione significativa di sostanze illegali nel territorio catanese, infliggendo un duro colpo al mercato della droga in città.