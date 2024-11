Scoperto un deposito di scooter rubati: operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nel contesto dei continui servizi di controllo del territorio, ha scoperto un vero e proprio deposito di scooter rubati. Durante un’attenta attività di pattugliamento, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” hanno indirizzato la loro attenzione verso un vicolo isolato nelle vicinanze di piazza Carlo Alberto, una zona non accessibile alle auto e quindi meno esposta agli sguardi.

Nonostante il luogo apparentemente defilato, l’area non è sfuggita all’occhio vigile dei poliziotti, che vi hanno rinvenuto sette motocicli parcheggiati in fila, risultati rubati poche ore prima in diverse zone della città. Gli agenti hanno provveduto a recuperare i veicoli, avviando gli accertamenti necessari per risalire ai legittimi proprietari, alcuni dei quali non erano ancora a conoscenza del furto. Una volta pianificata la restituzione, i proprietari hanno espresso gratitudine alla Polizia di Stato per il loro intervento, elogiando l’impegno nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza cittadina.

Questo ritrovamento si inserisce in una serie di operazioni messe in atto dalla Polizia di Stato negli ultimi mesi, durante i quali sono stati recuperati numerosi veicoli rubati, colpendo duramente le attività criminali locali e contribuendo a rafforzare la sicurezza della comunità.