Schifani: “Sanità e crescita economica, il mio impegno per la Sicilia”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto ai microfoni di Telecolor durante i festeggiamenti di Sant’Agata, affrontando temi chiave come la sanità e lo sviluppo economico dell’Isola.

Sul sistema sanitario, Schifani ha raccontato di un sopralluogo effettuato nei primi giorni di gennaio in una struttura ospedaliera di Palermo, per verificare segnalazioni di anomalie: “Le ho riscontrate e ci sono state delle dimissioni. Il messaggio è chiaro: chi sbaglia paga e deve assumersi le proprie responsabilità”. Il governatore ha poi sottolineato come la sanità siciliana abbia subito, per decenni, una gestione influenzata da logiche politiche, con nomine basate più sull’appartenenza partitica che sul merito. “Quando scelgo un dirigente che fa discutere perché esco dal sistema, lo faccio perché voglio il migliore. Daniela Faraoni, ad esempio, farà benissimo: non ha etichette politiche e conosce il settore”, ha dichiarato.

Parlando di crescita economica, Schifani ha evidenziato i dati positivi diffusi da Confartigianato sull’occupazione in Sicilia: “Abbiamo registrato la migliore performance a livello nazionale. Il trend di crescita riguarda sia il lavoro che il PIL, grazie a una politica liberale che punta ad attrarre investimenti e semplificare le regole per chi vuole investire”.

Infine, il governatore ha ribadito il suo impegno affinché i giovani siciliani possano costruire il loro futuro nell’Isola: “C’è ancora molto da fare, ma i risultati si vedono. L’obiettivo è che i nostri giovani restino qui, senza essere costretti ad andare via”.