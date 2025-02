Catania al centro degli investimenti regionali: in arrivo oltre 317 milioni per la metropolitana

Catania è al centro della programmazione regionale con un investimento di oltre 317 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana dalla Stazione Centrale all’Aeroporto. È il progetto più rilevante tra i dieci selezionati dalla Regione Siciliana con i fondi FESR, che ammontano complessivamente a 560 milioni su una dotazione di 5,8 miliardi. Un altro intervento strategico riguarda la direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, con 158 milioni destinati al collegamento per la nuova fermata metro di Palestro e alla tratta Caltanissetta Xirbi-Enna Nuova. Per Catania è previsto anche un intervento sull’efficientamento energetico del PalaRegione, con un finanziamento di 5,4 milioni.

Tra gli altri progetti finanziati figurano la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Palermo per 44 milioni, l’efficientamento della sede del Cefpas a Caltanissetta per 14 milioni, la messa in sicurezza della discarica di Acqua dei Corsari a Palermo con 11 milioni e la realizzazione di uno svincolo autostradale a Capri Leone, in provincia di Messina, per 16 milioni. La selezione delle opere deriva dal decreto dell’ex ministro per la Coesione Raffaele Fitto, che punta ad accelerare la spesa dei fondi europei.

La Sicilia è in forte ritardo: al 31 ottobre risultava ferma a zero impegni e zero spesa per il ciclo 2021-2027, mentre altre regioni meridionali avevano già avviato i pagamenti, come la Puglia con 116 milioni spesi, la Campania con 57 milioni e la Sardegna con 35. Da ottobre la situazione è migliorata e la Regione ha dichiarato di aver speso circa 50 milioni, ma resta il timore che la lentezza della macchina burocratica possa compromettere il pieno utilizzo delle risorse. Il rischio è che l’attenzione verso il PNRR finisca per penalizzare la spesa dei fondi europei, un errore che la Sicilia non può permettersi di commettere.

Intanto Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha recentemente espresso interesse per la realizzazione di un nuovo aeroporto ad Agrigento. Durante l’evento “Airport Day” a Milano, Salvini ha dichiarato: “Abbiamo sul tavolo il piano nazionale dello sviluppo degli aeroporti di prossima pubblicazione; ci sono volontà di ulteriori aperture che stiamo esaminando, faccio l’esempio della richiesta della comunità economica di Agrigento di avere un ulteriore scalo aeroportuale”.

L’ex eurodeputata Annalisa Tardino, da sempre impegnata per lo sviluppo di Agrigento, ha accolto con favore le recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, riguardo alla possibile realizzazione di un nuovo aeroporto nella provincia. Sul suo profilo Instagram, Tardino ha condiviso le parole di Salvini pronunciate durante l’evento “Airport Day”, sottolineando l’importanza di questo progetto per il territorio agrigentino.