Catania, tenta la fuga con un monopattino rubato: bloccato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, nell’ambito delle attività di prevenzione disposte dal Comando Provinciale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, hanno intensificato i controlli nel centro storico.

Durante il pattugliamento in via Antonino di Sangiuliano, nota per la tradizionale “acchianata” della festa di Sant’Agata, i militari hanno notato uno scooter SH 125 che trasportava in modo irregolare un voluminoso monopattino elettrico. Nonostante il carico ingombrante e vietato, il conducente procedeva a velocità sostenuta. All’alt imposto dai Carabinieri, ha reagito accelerando e imboccando contromano via Ventimiglia, zigzagando tra le auto in arrivo.

Dopo una cinquantina di metri, però, lo scooter è rimasto incastrato tra due vetture. Il fuggitivo, un 46enne con precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio, ha tentato invano di sottrarsi all’arresto. Durante le verifiche, ha ammesso di aver appena rubato il monopattino.

Sulla base degli elementi raccolti, da accertare in sede giudiziaria, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno rintracciato il proprietario del monopattino, un giovane disperato che aveva investito tutti i suoi risparmi per acquistarlo. Alla restituzione del mezzo, ha espresso profonda gratitudine ai militari per il tempestivo intervento che gli ha restituito ciò che temeva perduto per sempre.