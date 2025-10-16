San Gregorio, auto rubata ritrovata in pochi minuti grazie alla prontezza dei Carabinieri

A San Gregorio di Catania un furto d’auto è stato risolto in tempi record grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Gravina. Decisiva la prontezza dell’operatore della Centrale Operativa, che ha localizzato il veicolo attraverso il sistema satellitare.

SAN GREGORIO DI CATANIA – Un’operazione rapida e coordinata ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania di recuperare, in pochi minuti, un’auto rubata a una donna in piazza Ettore Majorana. La vittima, accortasi della sottrazione della propria utilitaria – al cui interno si trovavano anche documenti e effetti personali – ha immediatamente contattato il 112 NUE per chiedere aiuto.

Determinante, in questo caso, è stata la prontezza e l’esperienza dell’operatore della Centrale Operativa che, ricevuta la chiamata d’emergenza, ha attivato la procedura di localizzazione del veicolo tramite il sistema satellitare installato a bordo. Analizzando in tempo reale le coordinate GPS, l’operatore è riuscito a individuare il punto esatto in cui l’auto era stata nascosta, coordinando l’intervento immediato di una pattuglia della Sezione Radiomobile.

La “gazzella” dei Carabinieri, giunta in pochi istanti sul posto, ha rinvenuto il mezzo ancora chiuso e parcheggiato, procedendo al recupero senza alcun danno. L’auto è stata così restituita in breve tempo alla proprietaria, che ha potuto riottenere anche i propri effetti personali.

L’intervento, portato a termine con tempestività e perfetta sinergia tra gli operatori della Centrale Operativa e i militari del 112, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza, assistenza e vicinanza ai cittadini, contrastando ogni forma di illegalità sul territorio.