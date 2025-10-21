Sac, Barbagallo (Pd): “Schifani vuole vendere ma toglie voce alla Camera di commercio”

Il segretario regionale del Pd Sicilia attacca il governo regionale sulla privatizzazione della Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. “Atto di arroganza istituzionale, si esautorano i legittimi proprietari”.

PALERMO – Si accende lo scontro politico sulla privatizzazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha accusato il presidente della Regione Renato Schifani di voler procedere “in modo unilaterale”, senza consentire alla Camera di Commercio del Sud Est, azionista di maggioranza della società, di determinare procedure, modalità e prezzo dell’operazione.

«Sulla vicenda della privatizzazione della Sac si aggirano i corvi di Palazzo d’Orleans – ha dichiarato Barbagallo –. Schifani ha intenzione di vendere ma non intende concedere che a decidere sia la Camera di Commercio, che detiene le quote di maggioranza».

Il segretario del Pd Sicilia ha ricordato che da oltre due anni l’ente camerale è commissariato, con una gestione straordinaria nominata dalla Regione che non ha ancora proceduto al rinnovo degli organi camerali, come previsto dalla legge.

«In questo modo – denuncia il Pd – il presidente Schifani, attraverso il commissariamento, punta a determinare il rinnovo del Cda della Sac, esautorando i legittimi proprietari, cioè gli imprenditori e le organizzazioni datoriali, e violando i principi di rappresentatività».

Barbagallo ha annunciato la presentazione di una interrogazione urgente in Parlamento, definendo la vicenda «l’ennesimo atto di arroganza istituzionale e amministrativa».

«Ancora una volta siamo di fronte al re Schifani – conclude – che, infischiandosene del territorio e degli interessi dei siciliani, pensa solo a ciò che può tornargli utile. Ma la Camera di commercio Sud Est non è roba sua, così come gli aeroporti».

Intanto, mercoledì 22 ottobre alle 14:30, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità svolgerà a Roma, presso Palazzo San Macuto, un’audizione in videoconferenza con i rappresentanti della Sac nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli svantaggi legati alla condizione insulare e sulle misure di contrasto. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla webtv della Camera dei deputati.