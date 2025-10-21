Catania, turista perde zaino con 3.500 euro sul treno: la Polizia glielo restituisce

Un turista straniero di 72 anni ha dimenticato sul treno uno zaino contenente denaro e documenti. Gli agenti della Polfer di Catania lo rintracciano e glielo riconsegnano in poche ore.

CATANIA – Una distrazione che poteva trasformare una vacanza serena in un incubo. Un turista straniero di 72 anni ha dimenticato sul treno uno zaino contenente documenti personali e 3.500 euro in contanti, ma grazie al pronto intervento della Polizia Ferroviaria della stazione “Catania Centrale”, la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

L’uomo, accortosi della perdita durante un cambio di treno, si è subito rivolto agli agenti della Polizia di Stato, chiedendo aiuto per recuperare il bagaglio. Immediatamente è stata attivata una ricerca coordinata con il personale di FS Security, ancora a bordo del convoglio.

Nel giro di poco tempo, lo zaino è stato individuato e recuperato, poi consegnato agli agenti della Polfer per gli accertamenti necessari a confermarne la proprietà.

Il 72enne ha spiegato ai poliziotti quanto fosse importante recuperare la borsa, che conteneva i documenti indispensabili per proseguire il viaggio e una consistente somma di denaro.

Grazie alla tempestività dell’intervento, la Polizia Ferroviaria ha potuto restituire lo zaino con tutto il contenuto intatto, consentendo al turista di riprendere il proprio itinerario.

L’uomo, visibilmente sollevato, ha ringraziato gli agenti per la professionalità e la rapidità d’azione, sottolineando come il loro intervento gli abbia restituito serenità e fiducia.