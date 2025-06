Royal Air Maroc inaugura il volo diretto Catania–Casablanca: un ponte strategico tra Sicilia e Marocco

Royal Air Maroc ha annunciato l’avvio di un collegamento diretto tra Catania e Casablanca, a partire dal 28 giugno 2025, rafforzando così la propria presenza in Italia ed estendendo la sua rete internazionale tramite l’hub strategico di Casablanca. Membro dell’alleanza Oneworld dal 2019 e compagnia di bandiera del Marocco, Royal Air Maroc consolida la Sicilia come punto di accesso privilegiato tra Europa e Africa. La nuova rotta sarà operata due volte alla settimana con aeromobili Boeing 737 configurati con 12 posti in classe Business e 147 in classe Economy.

Ogni lunedì il volo decollerà da Casablanca alle 15:20 (ora locale) per atterrare a Catania alle 19:40, mentre il rientro partirà dalle coste siciliane alle 20:40, con arrivo a Casablanca alle 23:35. Il sabato il decollo da Casablanca è previsto alle 12:10 con arrivo a Catania alle 16:30, seguito dal volo di ritorno in partenza da Catania alle 17:30 e atterraggio nella capitale economica del Marocco alle 20:05.Questa iniziativa risponde alle esigenze di vari segmenti di clientela: dalla numerosa comunità marocchina e africana residente in Italia, desiderosa di godere di collegamenti diretti e frequenti, ai turisti italiani attratti dalle ricchezze culturali, paesaggistiche e balneari del Marocco. Inoltre, favorisce i viaggiatori in transito verso destinazioni intercontinentali in Africa, Americhe e Asia, offrendo loro un’alternativa efficiente e comoda per raggiungere un ampio ventaglio di mete.

Per celebrare l’inaugurazione della nuova tratta, il 28 giugno 2025 alle ore 12:00 si terrà una cerimonia ufficiale presso l’Aeroporto di Catania, durante la quale è previsto il tradizionale taglio del nastro. All’evento interverranno il Dottor Mohammed Adil Korchi, Country Manager della divisione italiana di Royal Air Maroc, Madame Samira Bellali, Console del Marocco, e Daniele Casale, Responsabile Commerciale Aviation di SAC, la società di gestione dell’aeroporto etneo.Nel corso della presentazione, il Dottor Korchi ha sottolineato l’importanza di Catania nella strategia di espansione della compagnia nel Sud Italia: “Con questo collegamento Catania diventa la settima città italiana servita da Royal Air Maroc, un traguardo significativo per rispondere alle esigenze della comunità marocchina in Sicilia e per offrire nuove opportunità di viaggio a chi desidera scoprire il Marocco per motivi turistici o professionali.

Il nostro hub di Casablanca rimane un punto di snodo fondamentale, capace di garantire connessioni rapide ed efficienti con numerose destinazioni intercontinentali”.Anche Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Royal Air Maroc a Catania: “Accogliamo con entusiasmo questa nuova rotta che contribuisce a consolidare la posizione di Catania come scalo strategico nel Mediterraneo. Il collegamento diretto tra Sicilia e Marocco apre scenari di crescita turistica ed economica, rafforzando i flussi tra Europa e Africa”.I biglietti per la tratta Catania–Casablanca sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia (www.royalairmaroc.com), attraverso i call center e presso le agenzie di viaggio autorizzate, con tariffe promozionali per il primo periodo di operatività.