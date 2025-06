Blitz in abiti civili della Polizia Locale di Catania contro l’abbandono illecito dei rifiuti

La Polizia Locale di Catania ha proseguito senza sosta, nella serata del 26 giugno, l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti con un servizio in abiti civili fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. L’operazione, diretta dal Comandante Dott. Diego Peruga e dal Vice Comandante Stefano Blasco, con il coordinamento operativo del Commissario Francesco Lizzio, ha interessato le seguenti vie cittadine: via Francesco Crispi (tratto basso), via Monsignor Ventimiglia, largo Sturzo, via Libertà, viale Vittorio Veneto (tratto basso), corso Italia, via Napoli, via Etnea.

Le aree oggetto di intervento erano state individuate in sinergia con GEMA, la società incaricata della raccolta rifiuti, che aveva segnalato un’anomala frequenza di conferimenti errati, sia da parte di privati che di esercizi commerciali di medie dimensioni. All’azione hanno preso parte diciotto agenti e ispettori del Reparto Ambientale, operanti in borghese e a bordo di nove mezzi privi di segnaletica istituzionale, per garantire efficacia e discrezione.

L’attività si è concentrata sul controllo del corretto conferimento da parte di cittadini e attività commerciali, con particolare attenzione ai giorni di raccolta dell’indifferenziata, quando spesso nei sacchi venivano rinvenuti carta, plastica o scarti organici conferibili nei circuiti del riciclo, in violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 27/2023. A seguito delle verifiche, sono state elevate 148 sanzioni da 333 € ciascuna, a tutela del decoro urbano e della qualità ambientale. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino, anche attraverso l’analisi dei sacchi abbandonati e il recupero di elementi utili all’identificazione dei responsabili.