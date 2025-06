Il professor Enrico Foti è stato eletto nuovo rettore dell’Università di Catania

Il professor Enrico Foti, ordinario di Idraulica e già direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dal 2014 al 2022, è stato eletto nuovo rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-31.

Al termine del secondo turno di votazioni di oggi, Foti ha raccolto 876 preferenze complessive contro le 549 del professor Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia vascolare e direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche. Il quorum richiesto (860 voti) è stato superato grazie ai 754 voti ponderati espressi da docenti e studenti e ai 512 del personale tecnico-amministrativo. Veroux ha ottenuto invece 477 preferenze da docenti e studenti e 304 dal personale.

Hanno partecipato al voto 1.273 tra docenti e studenti (87,91% dei 1.448 aventi diritto) e 844 tecnici e amministrativi (73,65% dei 1.146 aventi diritto). Alle 22:25, nella gremita Aula Magna del Palazzo Centrale, il decano dei professori ordinari, Biagio Ricceri, presidente della Commissione elettorale, ha ufficialmente proclamato eletto il prof. Foti.

Nelle sue prime dichiarazioni, il neo-rettore ha ringraziato «tutti i docenti, il personale e gli studenti che hanno riposto fiducia nel nostro programma e nel progetto di governo che intendiamo realizzare». Subito dopo l’elezione ha ricevuto le congratulazioni del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del rettore uscente, Francesco Priolo.

«Sono grato alla mia “squadra” di amici e colleghi che mi hanno sostenuto», ha aggiunto Foti, «e in particolare a Ida Nicotra e Salvo Baglio, il cui apporto si è rivelato decisivo in questa ultima tornata. Condividiamo una visione comune per il futuro dell’Ateneo, e un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che mi ha accompagnato in questi intensi mesi di campagna elettorale».