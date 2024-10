Risolto il problema del trasporto scolastico a Valverde: intervento decisivo dell’Ast

A Valverde, la questione del trasporto scolastico per gli studenti diretti ad Acireale ha vissuto un periodo di incertezza nelle ultime settimane, ma si è finalmente giunti a una soluzione soddisfacente. Il problema principale era la necessità di garantire un collegamento puntuale tra Valverde e Acireale, permettendo agli studenti di arrivare a scuola in tempo, entro le 7:45-7:50. Inizialmente, il servizio di trasporto era stato affidato alla ditta Torrisi-Zappalà, su incarico diretto della Regione Siciliana.

La situazione si è sbloccata grazie all’intervento del nuovo presidente dell’Ast, Alessandro Virgara, che ha proposto alla Regione la disponibilità dell’azienda pubblica a subentrare completamente nella gestione del servizio di trasporto extraurbano. Questo cambiamento si è reso necessario anche per permettere l’emissione di un decreto regionale che revocasse l’incarico alla ditta privata Torrisi-Zappalà, riportando così il controllo del servizio sotto la gestione diretta dell’Ast.

In particolare, Virgara ha dichiarato che l’Ast è pronta ad assumere la responsabilità per una serie di tratte extraurbane strategiche, tra cui: Catania-Battiati-Tremestieri-Pedara-Trecastagni-San Giovanni La Punta-Battiati-Catania, e Catania-San Gregorio-Valverde-Maugeri-Aci Sant’Antonio-Aci Catena-Acireale.

Il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, ha espresso grande soddisfazione per la risoluzione del problema, sottolineando l’importanza di garantire un servizio efficiente e sicuro per i giovani studenti. “Desidero ringraziare il nuovo presidente dell’Ast, il dottor Alessandro Virgara, per aver ascoltato con attenzione le esigenze del nostro territorio e per aver preso a cuore la questione”, ha dichiarato Caggegi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, per il suo costante sostegno e impegno nel risolvere la vicenda.