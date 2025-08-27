Paternò, inseguimento nella notte: arrestati due giovani per resistenza ai Carabinieri

Redazione 27 Agosto 2025 - 12:39

Notte movimentata a Paternò, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 18enne e un 19enne del posto, accusati – secondo quanto ricostruito dagli investigatori e in attesa di verifica giudiziaria – di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato intorno alle 3:00, quando una pattuglia in servizio nel centro cittadino ha notato un’auto con due ragazzi a bordo. Alla vista dei militari, il veicolo ha rallentato bruscamente nel tentativo di non destare sospetti, comportamento che ha spinto i Carabinieri a imporre l’alt.

Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato improvvisamente, dando inizio a un inseguimento che si è sviluppato lungo varie strade e si è concluso in località Ponte Barca, sulla Strada Provinciale. Braccati da più pattuglie coordinate dalla Centrale Operativa, i fuggitivi hanno perso il controllo dell’auto finendo sullo sterrato, dove la corsa è terminata.

I militari hanno bloccato i due ragazzi e li hanno sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Nulla di illecito è stato trovato, circostanza che lascia ritenere che, durante la fuga, i giovani possano essersi disfatti di quanto avevano con sé. L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, restando comunque ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

