Catania, furto aggravato in concorso: minorenne e 18enne denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un minorenne e un 18enne sorpresi a rubare capi d’abbigliamento in un negozio del quartiere Borgo.

CATANIA – Avevano scelto alcune maglie dagli scaffali, staccato etichette e dispositivi antitaccheggio, e le avevano nascoste dentro uno zaino con l’intenzione di uscire dal negozio senza pagare. Ma il tentativo di “shopping a costo zero” messo in atto da un giovane minorenne e da un 18enne, entrambi di origini straniere, è stato interrotto grazie alla prontezza del personale del punto vendita.

Ad accorgersi dei loro movimenti è stato un addetto all’accoglienza che, insospettito, ha informato il direttore del negozio. I due, raggiunta l’uscita, hanno oltrepassato le barriere antitaccheggio tentando di allontanarsi rapidamente, ma sono stati inseguiti dall’addetto, che li ha richiamati invitandoli a rientrare.

Poco dopo sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dal titolare dell’attività. I militari hanno bloccato i due ragazzi e recuperato la merce, che è stata restituita al negozio.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza, le garanzie difensive e tutti i diritti previsti fino a eventuale sentenza definitiva.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.