Movida sicura a Catania: controlli serrati di Polizia e Carabinieri nel centro storico

Nel weekend appena trascorso, un imponente servizio interforze ha garantito la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree più frequentate della movida catanese. Coordinata dalla Questura di Catania, l’operazione ha visto coinvolti agenti della Polizia di Stato, Carabinieri del Battaglione Calabria e della Compagnia di Piazza Dante, Guardia di Finanza, Polizia Locale, personale dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, nonché unità specializzate della Polizia Scientifica.

I controlli, concentrati principalmente nel centro storico cittadino (piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università e piazza Stesicoro), hanno avuto come obiettivo la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti, dall’abuso di alcol e droghe, ai reati predatori e ai comportamenti pericolosi alla guida.

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 352 persone, di cui 44 con precedenti penali, e controllati 112 veicoli. In particolare, la Polizia Locale e la Polizia di Stato hanno effettuato accertamenti su cinque locali in zona Piazza Bellini, rilevando numerose irregolarità tra cui occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione di tende non autorizzate, mancata esposizione di tabelle alcolemiche e prezzi, e diffusione non autorizzata di musica.

Tra gli interventi più rilevanti, la denuncia di un uomo di 32 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico e già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso in zona per attività di parcheggiatore abusivo. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e per inosservanza del provvedimento.

Contestualmente, l’Arma dei Carabinieri ha effettuato posti di controllo mirati a contrastare la guida sotto effetto di alcool e stupefacenti. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito, mentre un altro conducente è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti antidroga.

I Carabinieri hanno elevato complessivamente 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con sanzioni per circa 14.700 euro e la decurtazione di 45 punti dalle patenti. Diverse infrazioni rilevanti riguardavano la guida senza casco, l’uso improprio del cellulare e la mancata copertura assicurativa, che ha comportato il sequestro di 6 veicoli.

Grazie al dispositivo di sicurezza messo in campo dalle Forze dell’Ordine, la movida notturna nel centro storico di Catania si è svolta senza particolari disagi o episodi critici, consentendo a cittadini e turisti di godere tranquillamente degli spazi cittadini.