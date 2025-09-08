Misterbianco, il 20 settembre torna il Trofeo Maria SS. degli Ammalati

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 08 Settembre 2025 - 15:46

Misterbianco si prepara a riabbracciare una delle sue tradizioni sportive più amate: il Trofeo Maria Santissima degli Ammalati. La corsa podistica sui 10 km, nata nel 1977 e interrotta nel 2010, è tornata lo scorso anno grazie alla determinazione dei due storici organizzatori Santo Baudo e Santo Spina, dell’Atletica Misterbianco, che hanno ridato vita a un evento capace di portare sulle strade siciliane grandi campioni internazionali. Basti ricordare Moses Tanui, ex iridato dei 10.000 metri e della mezza maratona, e il fuoriclasse Eliud Kipchoge, oggi leggenda della maratona mondiale, che a Misterbianco vinse nel 2002.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 settembre: la gara, riservata agli uomini e disputata su invito, si correrà su un circuito cittadino di un chilometro da ripetere dieci volte, con partenza e arrivo in via Giordano Bruno. Il via alle ore 18:00. La formula permetterà al pubblico di seguire da vicino la competizione e vivere lo spettacolo della corsa nel cuore del centro storico.

Potranno richiedere l’iscrizione gratuita anche gli atleti che negli ultimi due anni abbiano corso i 10 km su strada o i 10.000 metri in pista sotto i 40 minuti. Al termine della gara verranno premiati i primi cinque classificati. Un riconoscimento speciale, intitolato alla memoria di Luigi Zarcone, sarà assegnato al miglior atleta siciliano, mentre il Memorial Maria Caruso andrà al primo italiano all’arrivo.

Grande attesa anche per la partecipazione di numerosi campioni stranieri, pronti a contendersi il titolo conquistato lo scorso anno dall’eritreo Amanuel Freedom, vincitore in 31’25”. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale Fidal e promette ancora una volta di trasformare Misterbianco in capitale del podismo siciliano.

Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Regione Siciliana, il nuovo PIAO guarda al futuro: più assunzioni, digitale e sanità tra le priorità

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:35

Marzamemi Cinefest, emozioni e grandi ospiti nella sesta edizione

Redazione 08 Settembre 2025 - 14:44

Catania, controlli a Librino: arresti, denunce e 100 grammi di marijuana sequestrati

Redazione 08 Settembre 2025 - 14:41

Catania, fermato al faro Biscari: 41enne arrestato con 9 chili e mezzo di marijuana

Redazione 08 Settembre 2025 - 11:43

A Viagrande torna “Ali in festa”, serata di spettacoli e solidarietà con la Fondazione D’Arrigo

Redazione 08 Settembre 2025 - 11:38

Figuccia (Lega): «Commissione regionale, ronde e castrazione chimica contro la violenza sulle donne»

Redazione 08 Settembre 2025 - 08:39

Ultimissime

Misterbianco, il 20 settembre torna il Trofeo Maria SS. degli Ammalati

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:46
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Regione Siciliana, il nuovo PIAO guarda al futuro: più assunzioni, digitale e sanità tra le priorità

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:35

Marzamemi Cinefest, emozioni e grandi ospiti nella sesta edizione

Redazione 08 Settembre 2025 - 14:44

Catania, controlli a Librino: arresti, denunce e 100 grammi di marijuana sequestrati

Redazione 08 Settembre 2025 - 14:41

Catania, fermato al faro Biscari: 41enne arrestato con 9 chili e mezzo di marijuana

Redazione 08 Settembre 2025 - 11:43