Militello si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo: funerali mercoledì nel Santuario di Santa Maria della Stella

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 17 Agosto 2025 - 11:26

Militello in Val di Catania si prepara a stringersi attorno al suo figlio più illustre. I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì mattina nel Santuario di Santa Maria della Stella, la chiesa a cui il conduttore era particolarmente legato sin da bambino. A confermarlo è stato il parroco, don Giuseppe Luparello, che a Rainews24 ha spiegato: «Stiamo ancora aspettando l’ufficialità, ma le esequie si svolgeranno in mattinata. Saranno presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri». Proprio in questo Santuario Baudo aveva mosso i suoi primi passi: qui serviva messa come chierichetto e nello stesso teatro parrocchiale cominciò a cimentarsi con le prime esperienze da presentatore, coltivando una passione che lo avrebbe portato a diventare il simbolo della televisione italiana.

«Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco – ha dichiarato il sindaco di Militello, Giovanni Burtone –. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale che si è affermato nel panorama nazionale». Il sindaco ha annunciato che per mercoledì sarà proclamato il lutto cittadino: «Quando tornava a Militello, Pippo non si negava mai a nessuno. Non voleva barriere, non c’erano servizi d’ordine: incontrava le persone per strada, parlava con tutti, era benvoluto e ricambiava con affetto l’amore della sua comunità».

Burtone ha ricordato anche gli esordi: «Da ragazzo iniziò in un piccolo teatro parrocchiale, subito dopo la laurea scelse di dedicarsi alla tv con talento e passione. Si aggiornava continuamente, non smetteva mai di studiare e di crescere. È stato un grande protagonista della storia d’Italia». L’intera città si prepara così a rendere omaggio a “Superpippo”, il conduttore che ha segnato più di sessant’anni di televisione e che non ha mai dimenticato il suo paese d’origine.

Catania Tango Festival XXIII edizione: abbracci e musica, la città diventa capitale mondiale del tango

Redazione 16 Agosto 2025 - 06:53

Ferragosto sicuro: controlli in mare della Polizia di Stato, due diportisti positivi ad alcol e droga

Redazione 16 Agosto 2025 - 06:51

#essercisempre: la Polizia di Stato al fianco dei viaggiatori nella grande mobilità estiva

Redazione 15 Agosto 2025 - 08:25

La prevenzione non si ferma in estate: screening oncologici gratuiti e senza attese

Redazione 14 Agosto 2025 - 17:00

Rissa in discoteca: sospesa per 10 giorni la licenza di un lido della scogliera

Redazione 14 Agosto 2025 - 12:09

Catania, suv fermato in circonvallazione: 22enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Redazione 14 Agosto 2025 - 07:28

Ultimissime

Militello si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo: funerali mercoledì nel Santuario di Santa Maria della Stella

Redazione 17 Agosto 2025 - 11:26
social (pexels) - cataniaoggi

Cellulare, questo vecchio modello vale 20.000€: tutti lo abbiamo avuto | Oggi ti ci compri un’auto

Francesca Cattaneo 17 Agosto 2025 - 07:35

Ferragosto sicuro a Catania: rafforzati i controlli della Polizia di Stato in città e provincia

Redazione 17 Agosto 2025 - 07:21

Sant’Agata, il ritorno delle reliquie: Catania celebra l’anniversario del rientro da Costantinopoli

Redazione 17 Agosto 2025 - 07:19

Addio a Pippo Baudo, il re della televisione italiana

Alfio Musarra 16 Agosto 2025 - 21:50