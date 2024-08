L’Orchestra delle truffe Assicurative

Un’organizzazione criminale altamente specializzata in frodi assicurative è stata smantellata dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”. La banda, formata da quattro individui residenti in Campania, operava su scala nazionale, incassando migliaia di euro mensilmente.

La loro attività illecita si manifestava nella creazione di documenti d’identità e certificati di proprietà veicoli contraffatti, consentendo ai loro “clienti” di sottoscrivere polizze assicurative a tariffe eccezionalmente basse.

La truffa si estendeva a ignari cittadini e compagnie assicurative, con la falsificazione di documenti che spostavano veicoli dalle ultime classi di merito assicurativo alla prima classe, la più vantaggiosa economicamente. Il sistema bonus-malus, che regola le classi di merito, vede un’oscillazione dei premi assicurativi che può triplicare il costo passando dalla quattordicesima alla prima classe.

Per acquisire questi documenti fraudolenti, i clienti dovevano pagare alla banda una cifra proporzionale al risparmio ottenuto, ma sempre superiore ai 150 euro. Questi pagamenti venivano effettuati tramite bonifico su un conto corrente appartenente a un membro dell’organizzazione criminale. Le vittime principali erano le compagnie assicurative e le persone a cui venivano falsamente intestati i veicoli.

L’indagine è partita da una denuncia presso il Commissariato “Borgo Ognina” da parte di un automobilista di Catania, il quale si è visto contattare per il rinnovo di una polizza di un veicolo non di sua proprietà. Gli accertamenti hanno rivelato che, senza saperlo, l’uomo era stato registrato come titolare di dieci polizze assicurative per veicoli non suoi.

Dopo un’accurata analisi dei documenti e del traffico telefonico, nonché il tracciamento dei movimenti bancari, gli agenti hanno identificato tutti i membri della banda, denunciandoli per falso ideologico, fabbricazione di documenti d’identità falsi e truffa.