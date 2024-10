“L’Italia è tornata centrale”: Arianna Meloni e La Russa protagonisti a Brucoli

Durante la seconda edizione della manifestazione “Le radici della bellezza” a Brucoli, il governo guidato da Giorgia Meloni è stato celebrato per i risultati ottenuti nella valorizzazione del patrimonio culturale e il rilancio economico dell’Italia. In un messaggio inviato all’evento, la Presidente del Consiglio ha sottolineato come l’esecutivo abbia segnato un cambio di passo nella gestione dei beni storico-artistici, evidenziando il doppio record di visitatori e incassi nei musei italiani raggiunto nel 2023.

“Siamo riusciti a rafforzare il primato italiano nei siti Unesco,” ha dichiarato la premier, citando l’inserimento del Canto lirico italiano e dell’Appia Antica tra i beni patrimonio dell’umanità. Meloni ha anche menzionato importanti progetti museali, come il raddoppio degli Uffizi a Firenze, l’apertura di Palazzo Citterio a Milano per le collezioni contemporanee della Pinacoteca di Brera e la ristrutturazione dell’ex Albergo dei Poveri a Napoli, destinato a diventare una nuova sede del MANN e della Biblioteca Nazionale. “Questi interventi rientrano in una strategia più ampia che punta a rafforzare il senso di appartenenza nazionale, sostenere lo sviluppo economico e promuovere una crescita diffusa e capillare in tutta Italia,” ha concluso la Meloni.

Nel corso della convention, Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, è stata accolta da un lungo applauso. Sul palco, ha ribadito con convinzione: “L’Italia è tornata centrale grazie a Giorgia Meloni”. Ha elogiato il lavoro svolto dal governo, sottolineando come l’esportazione italiana abbia addirittura superato quella giapponese e come l’esecutivo abbia intrapreso un percorso di riforme strutturali, tra cui l’autonomia, la giustizia e il premierato. “Non ci arrenderemo,” ha aggiunto, “stiamo costruendo un futuro solido per il nostro Paese, mettendo al centro le famiglie e le imprese, e smettendo di sprecare risorse.”

Arianna Meloni ha poi attaccato la sinistra, accusandola di concentrarsi su questioni futili invece di affrontare i problemi reali dell’Italia. “Abbiamo combattuto l’immigrazione clandestina,” ha dichiarato. “Mentre la sinistra italiana continua a sponsorizzare politiche fallimentari, anche la sinistra europea sta iniziando a prendere spunto dal nostro modello.”

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, presente in prima fila, ha risposto a domande sul futuro della destra italiana e su come avvicinare i giovani al movimento: “Servono meno ritualismi e più visione verso il futuro, senza dimenticare i nostri valori”, ha spiegato. La Russa ha inoltre parlato del premierato, sottolineando come l’opposizione, temendo una nuova vittoria di Giorgia Meloni, sia contraria a questa riforma.

In un momento più leggero del suo intervento, La Russa ha annunciato la possibilità di autorizzare i senatori a portare animali domestici all’interno del Senato, una notizia accolta con un sorriso dal pubblico.

L’evento ha evidenziato come, sotto la guida di Giorgia Meloni, l’Italia sia tornata al centro delle dinamiche europee e internazionali, con un governo che, come sottolineato dai protagonisti della convention, punta su riforme concrete per far crescere il Paese e renderlo un modello di riferimento.