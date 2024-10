Sono 24 i giovani selezionati per il Servizio Civile Universale nel Comune di Mascali

Sono 24 i giovani selezionati nel bando per operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento del Servizio Civile Universale per il Comune di Mascali. Ad accogliere i volontari per l’avvio delle attività il vice sindaco Veronica Musumeci che nel corso di un incontro-accoglienza svoltosi nell’auditorium del Centro sociale, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la comunità

I ragazzi saranno impegnati per un anno in progetti di Servizio Civile Universale, contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo del territorio.

Tre progetti per un futuro migliore. I giovani volontari saranno coinvolti in tre ambiti fondamentali: Resilienza culturale: Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, con un focus particolare sul “Novembre in rosa”, dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere; Ambiente sostenibile: Promozione di iniziative volte a favorire la transizione verso un modello energetico più sostenibile, attraverso la diffusione delle comunità energetiche e la sensibilizzazione alla raccolta differenziata nelle scuole e in tutte le attività commerciali; Generazioni per il sud: Supporto agli studenti nelle scuole, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il successo scolastico. “Il Servizio Civile Universale – afferma il vice sindaco, Musumeci – rappresenta un’occasione unica per i giovani di mettersi alla prova, di fare un’esperienza significativa e di contribuire al bene comune. I volontari impiegati in vari settori del nostro Comune, avranno l’opportunità di sviluppare competenze trasversali, di entrare in contatto con il mondo del lavoro e di creare una rete di relazioni”.