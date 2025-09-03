Linguaglossa, nuove aree attrezzate a Piano Pernicana e Piano Donnavita grazie al Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara

Redazione 03 Settembre 2025 - 09:08

Si rinnova l’offerta turistica e naturalistica di Linguaglossa con un intervento che migliora in modo significativo le aree attrezzate di Piano Pernicana e Piano Donnavita, nel cuore della Pineta. Grazie a un finanziamento di 53.300 euro erogato dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, i due siti sono stati arricchiti con nuove strutture in grado di accogliere i visitatori in cerca di relax e contatto con la natura. Sono stati installati 38 tavoli e panche pic-nic inclusivi, capaci di ospitare oltre 340 persone, mentre le piastre dei punti cottura sono state sostituite per garantire maggiore funzionalità e sicurezza. Un intervento mirato che rende queste aree più accoglienti, accessibili e fruibili, offrendo un’esperienza migliore a famiglie, escursionisti e turisti.

Il progetto, ideato e realizzato dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, guidato da Ignazio Puglisi, conferma la volontà di valorizzare il territorio etneo attraverso interventi concreti. «Questo intervento – ha sottolineato Puglisi – rappresenta un ulteriore passo verso un territorio più inclusivo e accogliente». Un ringraziamento è stato rivolto al sindaco Luca Stagnitta, alla giunta comunale e in particolare all’assessora alle politiche forestali Giuseppa Barone, che ha seguito con attenzione l’iter progettuale fino alla sua realizzazione.

Immersi in uno scenario naturale unico come la Pineta di Linguaglossa, Piano Pernicana e Piano Donnavita si candidano così a diventare spazi di riferimento per chi sceglie di vivere la montagna etnea tra natura, convivialità e inclusione.

