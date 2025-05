Incidente alla StM di Catania: donna 45enne ustionata da getto d’acido

Una dipendente 45enne di StMicroelectronics a Catania ha riportato gravi ustioni al viso, al collo e al torace mentre lavorava nel reparto Epy (quarzeria), dove si puliscono le apparecchiature usando cappe e soluzioni acide specifiche. Soccorsa dai colleghi e trasportata in codice rosso al Cannizzaro, è ora ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata. L’incidente, avvenuto intorno alle 10:30, è in fase di ricostruzione: dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti agenti della Questura di Catania, ispettori del lavoro e tecnici dello Spresal dell’ASP per i rilievi. Sembra che un getto d’acido, sprigionatosi durante le operazioni di pulizia, abbia investito la donna su volto e torace. “Non possiamo restare in silenzio di fronte a un nuovo infortunio grave in un’azienda simbolo del nostro tessuto produttivo”, commentano i segretari provinciali di UIL e UILM Catania, Enza Meli e Giuseppe Caramanna, esprimendo solidarietà alla collega e preoccupazione per l’inquietante primato di infortuni sul lavoro registrato nella provincia.

