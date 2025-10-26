Guardia Mangano, sequestrati oltre 8 chili di marijuana

Operazione antidroga dei Carabinieri di Guardia Mangano: arrestato un 27enne di Acireale trovato in possesso di oltre otto chili di marijuana pronta per lo spaccio. L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del cane antidroga “King”.

L’intervento rientra nella costante attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portata avanti dai Carabinieri della provincia di Catania. L’azione investigativa, scaturita da informazioni raccolte sul territorio, ha permesso di individuare un’abitazione nella frazione di Santa Maria Ammalati di Acireale, dove il giovane sospettato nascondeva un ingente quantitativo di droga.

Nel corso della perquisizione domiciliare e del veicolo, il fiuto del cane “King” ha consentito di scoprire nel garage uno scatolone contenente otto buste di plastica sigillate con all’interno oltre 4 chili di marijuana. Le ricerche, estese all’intera abitazione, hanno portato al ritrovamento di un secondo scatolone con altre sei buste, per un peso di oltre 3 chili, e di un ulteriore quantitativo di circa 1 chilo, insieme a un bilancino di precisione.

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre otto chilogrammi di marijuana già confezionata per la suddivisione e la vendita sul mercato illecito. Le analisi di laboratorio hanno confermato un elevato contenuto di delta-9-THC, superiore ai limiti di legge, attestando la natura stupefacente della sostanza.

L’uomo, sulla base degli elementi raccolti e da verificare in sede giudiziaria, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Catania.

Il risultato operativo conferma l’attenzione costante dell’Arma verso le attività di contrasto al traffico di droga nei centri dell’hinterland etneo, dove i controlli mirati e il lavoro sinergico tra reparti stanno producendo risultati concreti.

